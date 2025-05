Błędy, przez które twój kot unika kuwety Fot. Canva / Mila Naumova

REKLAMA

1. Niezdiagnozowane problemy zdrowotne

Jeśli kot nagle zaczyna unikać kuwety, może to być sygnałem problemów zdrowotnych, takich jak infekcje dróg moczowych, kamienie nerkowe czy inne dolegliwości. Zwlekanie z wizytą u weterynarza w takim przypadku to poważny błąd. Należy niezwłocznie udać się do specjalisty, który przeprowadzi odpowiednie badania i oceni, czy mruczek boryka się z jakimiś schorzeniami.

Jak zaznacza vcahospitals.com, niektóre choroby powodują dyskomfort podczas załatwiania potrzeb. Wrażliwe koty mogą powiązać to nieprzyjemne uczucie z samym korzystaniem z kuwety, przez co nawet po ustąpieniu objawów chorobowych mogą nadal unikać jej używania. Wówczas warto udać się do behawiorysty zwierzęcego, który pomoże to przepracować i stworzyć pupilowi bardziej pozytywne skojarzenia z kuwetą.

REKLAMA

2. Niedostateczna czystość kuwety

Koty to bardzo czyste zwierzęta, które nie tolerują brudu. Jeśli kuweta jest zaniedbana, twój pupil prawdopodobnie zrezygnuje z jej używania. Aby zachęcić mruczka do korzystania z kuwety, ważne jest regularne usuwanie nieczystości i wymiana żwirku. Należy o tym pamiętać również ze względu na bezpieczeństwo. Jeżeli kuweta nie jest regularnie czyszczona, staje się siedliskiem bakterii, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla zdrowia kota, jak i pozostałych domowników.

3. Nieodpowiedni rodzaj żwirku

Koty mogą mieć różne preferencje co do rodzaju żwirku. Niektóre będą zadowolone tylko ze żwirku bentonitowego, podczas gdy inne upodobają sobie żwirek drewniany czy papierowy. Warto poeksperymentować z różnymi wariantami, aby znaleźć ten, który zapewni satysfakcję naszemu pupilowi. Lepiej unikać żwirków perfumowanych. Są one produkowane z myślą bardziej o ludzkim nosie niż o komforcie kota. Jak wskazuje petmd.com, silne zapachy mogą wystraszyć mruczka i zniechęcić go do korzystania z kuwety.

REKLAMA

4. Niewłaściwa lokalizacja kuwety

Kocia toaleta powinna znajdować się w spokojnym i cichym zakątku, z dala od codziennego hałasu i domowego zgiełku. Jeśli mruczek nie czuje się komfortowo w miejscu, gdzie stoi kuweta, może zacząć ją omijać. Unikaj umieszczania jej w strefach o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze czy obok urządzeń wydających hałasy. Toaletę dla kota należy zorganizować w miejscu, które zapewni pupilowi poczucie bezpieczeństwa i prywatności, umożliwiając mu spokojne załatwianie swoich potrzeb.

5. Konflikt w "wielokocim" domu

W przypadku posiadania więcej niż jednego kota warto rozważyć ustawienie dodatkowych kuwet, aby każdy zwierzak miał swoją przestrzeń. W domach, gdzie żyje więcej niż jeden mruczek, mogą wystąpić terytorialne napięcia. Konkurencja o kuwety, szczególnie gdy jest ich za mało, może prowadzić do wycofywania się kota i załatwiania się w ukrytych miejscach. Jak radzi aspca.org, najlepiej zapewnić kuwetę dla każdego pupila, plus jedną dodatkową.

REKLAMA

W przypadku posiadania więcej niż jednego kota, warto rozważyć ustawienie dodatkowych kuwet Fot. Canva / carlosrojas20