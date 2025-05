Kot po kastracji: Co zmienia się w jego zachowaniu? Fot. Canva / FatCamera

1. Zmniejszenie agresji i konfliktów terytorialnych

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w zachowaniu kotów po kastracji jest zmniejszenie agresji, szczególnie w kontekście rywalizacji o samice. Niekastrowane kocury często angażują się w walki z innymi samcami, co może prowadzić do poważnych obrażeń. Po kastracji, dzięki obniżeniu poziomu testosteronu, mruczki stają się mniej skłonne do agresywnych zachowań i obrony swojego terytorium.

2. Ograniczenie znakowania moczem

Niektóre koty, zwłaszcza samce, mają skłonność do oznaczania swojego terytorium moczem,co może być uciążliwe dla opiekunów. Kastracja znacznie redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia tego zachowania, jednak niewielki odsetek kotów nadal może przejawiać tendencję do znakowania terytorium moczem, szczególnie jeśli miały to w zwyczaju przed zabiegiem.

3. Zmiany w zachowaniach seksualnych

Kastracja eliminuje większość zachowań związanych z instynktem rozmnażania, takich jak głośne miauczenie, próby ucieczki czy nadpobudliwość seksualna. Mruczki po zabiegu stają się spokojniejsze i mniej zainteresowane poszukiwaniem partnerów. Choć każdy kot reaguje indywidualnie, ogólnie zabieg może pomóc w redukcji niepokoju i agresji związanej z tymi naturalnymi potrzebami.

4. Zmniejszenie potrzeby wędrowania

Niekastrowane koty, szczególnie samce, często mają silną potrzebę wędrówek, szukając samic w cieczce. Ta tendencja może prowadzić do ich częstych wypadków, np. potrącenia przez samochody, a także zwiększać ryzyko zaangażowania w walki z innymi zwierzętami, które mogą kończyć się poważnymi obrażeniami. Dzięki kastracji kot staje się bardziej osiadły i mniej narażony na niebezpieczeństwa związane z jego naturalnym instynktem poszukiwania partnerki.

5. Zmiany w aktywności fizycznej

Po kastracji niektóre koty mogą wykazywać mniejszą aktywność, co jest wynikiem zmian hormonalnych. Zabieg prowadzi do obniżenia poziomu testosteronu, który wpływa na energię kotów i ich tendencję do wędrówek. W efekcie, po kastracji mruczki często stają się spokojniejsze i mniej skłonne do intensywnej aktywności fizycznej. Ważne jest, aby po zabiegu zachęcać pupila do ruchu i zabawy, żeby uniknąć nadwagi. Regularna stymulacja intelektualna i ruchowa pomoże zachować jego kondycję.

Regularna stymulacja intelektualna i ruchowa kota pomoże uniknąć nadwagi Fot. Canva / ramustagram

Warto mieć na uwadze, że reakcje kotów na kastrację mogą się różnić. Niektóre mruczki mogą wykazywać znaczną poprawę w zachowaniu, podczas gdy inne będą potrzebować więcej czasu na adaptację.

