Czy koty rozumieją, kiedy mówimy ich imiona? Sprawdzili to naukowcy

Koty to fascynujące stworzenia, których zachowanie i sposób postrzegania świata budzą wiele pytań. Wielu opiekunów mruczków zastanawia się, czy ich pociechy rozumieją, kiedy wypowiadają ich imiona. W przeciwieństwie do psów, które wydają się reagować na wołanie niemal natychmiast, koty zdają się być bardziej niezależne i mniej skłonne do szybkiej reakcji. Czy jednak oznacza to, że nie potrafią rozpoznać swojego imienia? Naukowcy postanowili to zbadać.