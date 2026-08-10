Pies skacze z frisbee
Najlepsze zabawy i ćwiczenia dla energicznych psów Fot. Canva / vikarus

Jeśli twojego psa rozpiera energia, potrzebuje nie tylko aktywności fizycznej, ale i umysłowej. Wspólne zabawy i ćwiczenia pozwolą mu się wyszaleć, a jednocześnie wzmocnią waszą więź. Oto kilka pomysłów na ciekawe i angażujące aktywności, które pomogą zaspokoić potrzeby twojego czworonoga.

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1. Aportowanie z frisbee

Aportowanie z frisbee to dynamiczna, pełna ruchu zabawa, która świetnie sprawdzi się u energicznych psów kochających bieganie i skakanie. W przeciwieństwie do klasycznego rzucania piłki, frisbee wymaga od czworonoga większej precyzji i zwinności, a od opiekuna – odrobiny techniki przy rzucie. To nie tylko sposób na fizyczne zmęczenie pupila, ale również doskonała okazja do budowania współpracy i wzmacniania komend.

2. Agility

Agility to aktywność, która łączy sport, zabawę i trening posłuszeństwa w jednym. Polega na pokonywaniu przez psa toru przeszkód w jak najkrótszym czasie, pod kierunkiem opiekuna. W skład takiego toru mogą wchodzić m.in. tunele, slalomy, huśtawki, kładki, płotki czy obręcze do przeskakiwania. To świetna forma ruchu, która nie tylko wyładowuje energię czworonoga, ale także rozwija jego koordynację i koncentrację.

Pies skaczący przez przeszkody
Agility polega na pokonywaniu przez psa toru przeszkód w jak najkrótszym czasie, pod kierunkiem opiekuna Fot. Canva / Blue Bird

3. Zabawa w chowanego

Zabawa w chowanego to świetna forma aktywności, która łączy elementy zabawy i treningu umysłowego. Jest prosta, nie wymaga specjalnych akcesoriów, a daje mnóstwo radości i satysfakcji obu stronom. Początki mogą być chaotyczne, ale pies szybko zorientuje się, o co chodzi. Kiedy cię znajdzie – koniecznie go pochwal go i nagródź smakołykiem lub zabawką. Dzięki temu pupil zrozumie, że warto cię szukać.

4. Przeciąganie liny

Zabawa w przeciąganie liny to jedna z klasycznych aktywności, która świetnie pomaga psu pozbyć się nadmiaru energii. Ważne jest jednak wprowadzenie jasnych reguł – warto nauczyć pupila komend takich jak "ciągnij" i "zostaw", co pomoże mu panować nad emocjami i utrzymać zabawę w bezpiecznych granicach.

Przeciąganie liny z psem
Zabawa w przeciąganie liny pomaga psu pozbyć się nadmiaru energii Fot. Canva / przemyslawiciak

5. Trening węchowy

Psy dysponują wyjątkowo wyostrzonym zmysłem węchu. Ukrywanie smakołyków w różnych zakamarkach domu lub ogrodu i zachęcanie pupila do ich odnalezienia stanowi świetną formę zabawy, która angażuje jego umysł. Można także nauczyć czworonoga rozpoznawania różnych zapachów, co doskonale rozwinie jego zdolności poznawcze.

6. Zabawa w berka

Zabawa w berka z psem to doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii u czworonoga i wzmocnienie więzi między wami. Możesz biegać wokół pupila, zachęcając go do gonitwy, a także odwrócić role. Berek angażuje czworonoga zarówno fizycznie, jak i umysłowo. To świetny sposób na aktywne spędzanie czasu i rozwijanie zwinności pupila.

Zabawa w berka z psem
Zabawa w berka z psem to doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii u czworonoga Fot. Canva / Capuski

7. Canicross

Canicross to aktywność, w której pies i opiekun biegną razem, połączeni specjalną smyczą z amortyzatorem. Jest to doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii u czworonoga oraz poprawienie kondycji fizycznej i wytrzymałości obu uczestników. Należy jednak pamiętać, że dystans powinien być dostosowany do rasy oraz kondycji fizycznej psa.

8. Slalom między przeszkodami

Slalom między przeszkodami to doskonałe ćwiczenie, które rozwija zwinność oraz koncentrację. Wystarczy ustawić kilka przeszkód, takich jak pachołki czy butelki, a następnie zachęcić pupila do ich omijania. To wyzwanie można przeprowadzić zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu, oferując psu świetną zabawę i aktywność umysłową.

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