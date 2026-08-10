Najlepsze zabawy i ćwiczenia dla energicznych psów Fot. Canva / vikarus

Jeśli twojego psa rozpiera energia, potrzebuje nie tylko aktywności fizycznej, ale i umysłowej. Wspólne zabawy i ćwiczenia pozwolą mu się wyszaleć, a jednocześnie wzmocnią waszą więź. Oto kilka pomysłów na ciekawe i angażujące aktywności, które pomogą zaspokoić potrzeby twojego czworonoga.

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1. Aportowanie z frisbee

Aportowanie z frisbee to dynamiczna, pełna ruchu zabawa, która świetnie sprawdzi się u energicznych psów kochających bieganie i skakanie. W przeciwieństwie do klasycznego rzucania piłki, frisbee wymaga od czworonoga większej precyzji i zwinności, a od opiekuna – odrobiny techniki przy rzucie. To nie tylko sposób na fizyczne zmęczenie pupila, ale również doskonała okazja do budowania współpracy i wzmacniania komend.

2. Agility

Agility to aktywność, która łączy sport, zabawę i trening posłuszeństwa w jednym. Polega na pokonywaniu przez psa toru przeszkód w jak najkrótszym czasie, pod kierunkiem opiekuna. W skład takiego toru mogą wchodzić m.in. tunele, slalomy, huśtawki, kładki, płotki czy obręcze do przeskakiwania. To świetna forma ruchu, która nie tylko wyładowuje energię czworonoga, ale także rozwija jego koordynację i koncentrację.

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Agility polega na pokonywaniu przez psa toru przeszkód w jak najkrótszym czasie, pod kierunkiem opiekuna Fot. Canva / Blue Bird

3. Zabawa w chowanego

Zabawa w chowanego to świetna forma aktywności, która łączy elementy zabawy i treningu umysłowego. Jest prosta, nie wymaga specjalnych akcesoriów, a daje mnóstwo radości i satysfakcji obu stronom. Początki mogą być chaotyczne, ale pies szybko zorientuje się, o co chodzi. Kiedy cię znajdzie – koniecznie go pochwal go i nagródź smakołykiem lub zabawką. Dzięki temu pupil zrozumie, że warto cię szukać.

4. Przeciąganie liny

Zabawa w przeciąganie liny to jedna z klasycznych aktywności, która świetnie pomaga psu pozbyć się nadmiaru energii. Ważne jest jednak wprowadzenie jasnych reguł – warto nauczyć pupila komend takich jak "ciągnij" i "zostaw", co pomoże mu panować nad emocjami i utrzymać zabawę w bezpiecznych granicach.

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Zabawa w przeciąganie liny pomaga psu pozbyć się nadmiaru energii Fot. Canva / przemyslawiciak

5. Trening węchowy

Psy dysponują wyjątkowo wyostrzonym zmysłem węchu. Ukrywanie smakołyków w różnych zakamarkach domu lub ogrodu i zachęcanie pupila do ich odnalezienia stanowi świetną formę zabawy, która angażuje jego umysł. Można także nauczyć czworonoga rozpoznawania różnych zapachów, co doskonale rozwinie jego zdolności poznawcze.

6. Zabawa w berka

Zabawa w berka z psem to doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii u czworonoga i wzmocnienie więzi między wami. Możesz biegać wokół pupila, zachęcając go do gonitwy, a także odwrócić role. Berek angażuje czworonoga zarówno fizycznie, jak i umysłowo. To świetny sposób na aktywne spędzanie czasu i rozwijanie zwinności pupila.

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Zabawa w berka z psem to doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii u czworonoga Fot. Canva / Capuski

7. Canicross

Canicross to aktywność, w której pies i opiekun biegną razem, połączeni specjalną smyczą z amortyzatorem. Jest to doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii u czworonoga oraz poprawienie kondycji fizycznej i wytrzymałości obu uczestników. Należy jednak pamiętać, że dystans powinien być dostosowany do rasy oraz kondycji fizycznej psa.

8. Slalom między przeszkodami