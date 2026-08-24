Dindim – Pingwin, który wracał do człowieka, który go ocalił Zdjęcie poglądowe: Pexels / Mateusz Walendzik

Historia rybaka João i pingwina Dindima to poruszający przykład niezwykłej więzi między człowiekiem a zwierzęciem. Ich opowieść pokazuje, jak wielką moc mają małe gesty dobroci. To także przypomnienie o odpowiedzialności, jaką mamy wobec środowiska.

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Niezwykła więź między człowiekiem a zwierzęciem

W 2011 roku, na jednej z plaż w Brazylii, los zetknął dwie istoty. João Pereira de Souza, 71-letni emerytowany murarz i rybak, zauważył małego pingwina magellańskiego, skrajnie wycieńczonego, pokrytego ropą naftową i bliskiego śmierci. Zamiast zostawić go na pastwę losu, João podjął się zadania ocalenia bezbronnego ptaka. Tak zaczęła się niezwykła historia, która wzruszyła ludzi na całym świecie. João zabrał pingwina do swojego domu, starannie oczyścił go z ropy, karmił rybami i troszczył się o jego zdrowie.

Pingwin zaufał rybakowi, układał się na jego kolanach i chętnie dawał się podnosić na ręce. João nazwał go Dindim. Pingwin z czasem odzyskał siły i João doszedł do wniosku, że nadszedł moment, by zwierzę powróciło do swojego naturalnego środowiska. Wywiózł go łodzią na otwarte morze i patrzył, jak jego przyjaciel znika na horyzoncie. Był przekonany, że już nigdy się nie spotkają. Ku jego zaskoczeniu, kilka miesięcy później, Dindim wrócił.

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Pingwin ponownie pojawił się na tej samej plaży, pokonując tysiące kilometrów, by odwiedzić człowieka, który go uratował. Od tego czasu, co roku, Dindim przemierzał nawet 8000 kilometrów z wybrzeży Argentyny i Chile, gdzie pingwiny magellańskie spędzają większość roku, by spędzić kilka miesięcy z João. Rybak mówił, że traktuje Dindima jak swoje dziecko. Pingwin pozwalał mu się przytulać, karmić i brać na ręce, co jest niezwykle rzadkie w przypadku dzikich zwierząt.

"Kocham go jak moje własne dziecko i czuję, że on mnie też" – wyznał Joao Pereira de Souza w rozmowie z Globo TV.

Czasem największe cuda kryją się w najmniejszych gestach

Historia Dindima i João stała się symbolem nadziei i przypomnieniem o naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Pingwin mógł zginąć z powodu zanieczyszczenia, które jest dziełem człowieka. Jednak João pokazał, że każdy z nas może odegrać rolę w naprawianiu wyrządzonych szkód.

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Dzisiaj historia Dindima inspiruje ludzi na całym świecie, przypominając, że dobroć i empatia mają niezwykłą moc. João Pereira de Souza nie tylko ocalił życie pingwina, ale również stworzył więź, która na zawsze pozostanie dowodem, że między człowiekiem a zwierzęciem może zaistnieć prawdziwa przyjaźń. To historia, która uczy nas, że czasem największe cuda kryją się w najmniejszych gestach.

Pingwin magellański – krótki opis

Pingwin magellański (Spheniscus magellanicus) to gatunek ptaka z rodziny pingwinów, który zamieszkuje południowe wybrzeża Ameryki Południowej, w tym Argentynę, Chile oraz Falklandy (brytyjskie terytorium zamorskie na południowym Atlantyku). Pingwin magellański jest jednym z mniejszych przedstawicieli swojego gatunku, osiągając około 70-76 cm wysokości.

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Pingwin magellański jest jednym z mniejszych pingwinów, osiągając około 70 cm wysokości Fot. Pexels / Mateusz Walendzik

Głowa pingwina magellańskiego jest przeważnie czarna, z wyjątkiem białej pętli, która biegnie od nasady dzioba, ponad okiem, przez boki szyi aż do gardła. Dziób również jest czarny. Wierzch ciała ma czarno-szarą barwę. Na piersi znajduje się szeroka czarna przepaska, a poniżej biegnie wąski, czarny pas, który ciągnie się wzdłuż boków ku nogom. Reszta dolnej części ciała jest głównie biała.

Pingwiny magellańskie żywią się głównie rybami, kalmarami i innymi morskimi stworzeniami. Znane są z migracji, które mogą obejmować długie dystanse. W trakcie zimy migrują w poszukiwaniu pożywienia, często przemierzając tysiące kilometrów. Ptaki te w okresie lęgowym większość czasu spędzają na lądzie, natomiast po zakończeniu sezonu lęgowego wracają do morza, gdzie żerują.

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