Jak nauczyć kota korzystać z kuwety? Fot. East News / Marianna OSKO

Higiena to wrodzony instynkt kotów, a zakopywanie odchodów przychodzi im naturalnie. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku małych kotków lub mruczków, które zmieniają otoczenie, może być konieczne pewne wprowadzenie i wsparcie.

Kocięta uczą się korzystania z kuwety od swoich matek, ale przeprowadzka do nowego domu jest dla nich stresująca. W związku z tym powinniśmy im pomóc w przystosowaniu się do nowej "łazienki". Jeśli zapewnimy kotu odpowiednie warunki, kuweta stanie się dla niego najwygodniejszym miejscem do załatwiania swoich potrzeb.

Dlaczego kot może unikać kuwety?

Aby nauczyć pupila korzystania z kuwety, należy podejść do tego tematu w sposób kompleksowy, uwzględniając różnorodne czynniki, które mogą wpływać na zachowanie kota. Mruczek może unikać kuwety z różnych powodów, takich jak między innymi:

1. Niedostateczna czystość kuwety

Koty są z natury zwierzętami bardzo dbającymi o higienę. Jeśli kuweta jest brudna, z pewnością zniechęci to pupila do jej używania. Regularne czyszczenie kuwety oraz wymiana żwirku są niezbędne, aby kot chciał z niej korzystać.

2. Niewłaściwy rodzaj żwirku

Koty mogą preferować różne rodzaje żwirku. Niektóre mogą czuć się komfortowo tylko z żwirkiem bentonitowym, podczas gdy inne mogą upodobać sobie żwirek drewniany czy papierowy. Warto eksperymentować, aby znaleźć ten, który najbardziej odpowiada naszemu pupilowi.

3. Złe umiejscowienie kuwety

Kuweta powinna znajdować się w cichym, spokojnym miejscu, z dala od zgiełku i ruchu domowego. Jeśli kot czuje się niepewnie w miejscu, gdzie znajduje się kuweta, może unikać jej używania. Ponadto, jeśli mamy więcej niż jednego kota, warto postawić więcej niż jedną kuwetę.

4. Potencjalne problemy zdrowotne

Jeśli kot nagle zaczyna unikać kuwety, może to być oznaką problemów zdrowotnych, takich jak infekcje dróg moczowych, kamienie nerkowe czy inne schorzenia. W takim przypadku warto skonsultować się z weterynarzem, aby wykluczyć jakiekolwiek schorzenia.

Kot może unikać kuwety z różnych powodów Fot. Pexels / Krysten Merriman

Jak nauczyć kota korzystać z kuwety?

1. Regularne umieszczanie kota w kuwecie

Często wkładaj kota do kuwety, szczególnie po przebudzeniu, po jedzeniu oraz gdy zauważysz, że szuka spokojnego miejsca. To naturalne momenty, w których koty często czują potrzebę załatwienia się. Dzięki temu mruczek zacznie łączyć kuwetę z odpowiednim miejscem do załatwiania.

2. Interakcja ze żwirkiem

Kiedy kot znajduje się w kuwecie, delikatnie poruszaj żwirkiem. To pomoże mu zrozumieć, że to jest miejsce, gdzie może załatwić swoje potrzeby. Obserwacja matki w podobnych sytuacjach również przyczynia się do nauki prawidłowego zachowania.

3. Nagradzanie

Gdy kot skorzysta z kuwety, nagradzaj go pieszczotami lub smakołykiem. Pozytywne wzmocnienie pomoże mu kojarzyć kuwetę z przyjemnymi doświadczeniami, co zwiększy jego chęć do jej używania. Pamiętaj, aby nie karmić kota w kuwecie. To może zniechęcić go do korzystania z niej, ponieważ mruczki preferują oddzielać strefy jedzenia i załatwiania.

4. Brak kar

Nigdy nie karz kota za załatwienie się poza kuwetą. Zamiast tego, zbierz nieczystości i umieść pupila w kuwecie, aby mógł zrozumieć, do czego ona służy. Pozytywne podejście i cierpliwość są kluczowe w procesie nauki.

5. Utrzymanie czystości

Regularne czyszczenie kuwety jest niezwykle ważne. Koty są zwierzętami bardzo dbającymi o higienę i niechętnie korzystają z brudnych kuwet. W przypadku posiadania więcej niż jednego kota zaleca się zapewnienie każdemu z nich osobnej kuwety oraz jednej dodatkowej, aby zminimalizować stres i rywalizację.

6. Wybór odpowiedniego żwirku

Rodzaj żwirku ma duże znaczenie. Na rynku dostępne są różne opcje, w tym żwirki zbrylające, niezbrylające, silikonowe, bentonitowe i drewniane. Każdy kot ma swoje preferencje, dlatego warto spróbować różnych rodzajów, aby znaleźć ten, który będzie odpowiadał Twojemu pupilowi.

7. Lokalizacja kuwety

Miejsce, gdzie umieścisz kuwetę, również ma znaczenie. Łazienka może być dobrym wyborem, ponieważ koty potrzebują spokoju i prywatności. Upewnij się, że kuweta nie znajduje się w pobliżu misek z jedzeniem. Oddzielne strefy dla jedzenia i załatwiania potrzeb pomogą kotu lepiej zrozumieć, gdzie powinien się załatwiać.

Twój nowy kot, szczególnie jeśli jest jeszcze kociakiem, może czasami mieć trudności z korzystaniem z kuwety. Wpadki są całkowicie normalne w procesie nauki. Kluczem do sukcesu jest regularne szkolenie, konsekwentne podejście oraz wytrwałość w dążeniu do celu.

