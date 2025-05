1. Owczarek niemiecki

Owczarki niemieckie sprawdzają się w służbach policyjnych i militarnych dzięki wyjątkowej inteligencji, lojalności i odwadze. Ich czujność oraz głębokie przywiązanie do rodziny sprawiają, że świetnie odnajdują się także w roli stróżów domowych, skutecznie chroniąc bliskich oraz posesję przed zagrożeniami.

2. Akita

Akita pierwotnie były hodowane do ochrony japońskiej arystokracji, co uczyniło z nich psy niestrudzenie czujne i lojalne wobec rodziny . Mają niezależny charakter, są znane ze wrodzonej podejrzliwości wobec obcych i często stróżują bez specjalistycznego szkolenia. Wymagają jednak konsekwentnego i spokojnego podejścia ze strony opiekuna.

3. Owczarek belgijski

Owczarki belgijskie to psy o atletycznej budowie ciała, chętnie wykorzystywane w służbach policyjnych i wojskowych dzięki wysokiej inteligencji, zwinności i łatwości w szkoleniu. Ich czujność, lojalność i silny instynkt obronny sprawiają, że doskonale odnajdują się także w roli oddanych stróżów rodziny.

4. Bullmastiff

Bullmastiffy pierwotnie służyły jako psy strzegące plantacje przed kłusownikami. Ich imponująca sylwetka i stanowczy charakter skutecznie odstraszają intruzów. Mimo masywnej budowy są łagodne i bardzo przywiązane do rodziny, jednak wymagają konsekwentnego treningu, aby w pełni wykorzystać swoje naturalne predyspozycje obronne.

5. Cane corso

Cane corso to włoska rasa, która historycznie pełniła rolę psa wojennego i myśliwskiego. Dysponuje potężną sylwetką oraz donośnym, głębokim głosem, co czyni go niezwykle skutecznym stróżem. Jest oddany i lojalny wobec rodziny, jednak ze względu na swoją siłę i potrzebę konsekwentnego szkolenia wymaga opiekuna, który będzie w stanie nad nim zapanować.