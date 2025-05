W trosce o zdrowie zwierząt , stołeczny ogród zoologiczny wprowadził istotne zmiany, zamykając niektóre strefy. Pawilon Żyrafiarni oraz arena Słoniarni pozostaną nieczynne do odwołania. Decyzja ta związana jest z zagrożeniem wirusem pryszczycy, która jest groźną chorobą zakaźną zwierząt parzystokopytnych.

Maty dezynfekcyjne w zoo – apel do odwiedzających

"Wchodząc do ZOO, prosimy Was o przejście przez maty dezynfekcyjne. Pawilon Żyrafiarni oraz arena Słoniarni pozostają zamknięte dla zwiedzających (zwierzęta możecie zobaczyć na wybiegach zewnętrznych). Część wybiegów jest dodatkowo wygrodzona, a odległość do niektórych zwierząt - zwiększona" – czytamy.