1. Yorkshire Terrier

Yorkshire Terriery często mają problemy z zębami z powodu ich małej jamy ustnej i tendencji do zatrzymywania zębów mlecznych. W przypadku, kiedy stałe zęby wyrastają nad zębami mlecznymi, konieczne jest usunięcie "mleczaków" przez weterynarza, aby uniknąć ryzyka poważnych infekcji.

2. Shih Tzu

Shih Tzu należy do ras brachycefalicznych, czyli krótkoczaszkowych. Spłaszczenie i skrócenie pyska prowadzi do nieprawidłowego ustawienia zębów i trudności w ich czyszczeniu, co zwiększa ryzyko chorób przyzębia.

3. Chihuahua

Chihuahua to jedna z najmniejszych ras psów, co sprawia, że ich zęby są ciasno ustawione w małej jamie ustnej. Prowadzi to do gromadzenia się płytki nazębnej i kamienia, co może skutkować chorobami dziąseł i utratą zębów. Dodatkowo, często występuje problem z zatrzymaniem "mleczaków", co pogłębia problem.

4. Pudel (Toy i Miniatura)

Pudelki miniaturowe i toy często mają problemy z zębami z powodu ich małej jamy ustnej i tendencji do zatrzymywania zębów mlecznych. To z kolei może prowadzić do nagromadzenia resztek pokarmowych i rozwoju bakterii, co zwiększa ryzyko infekcji oraz chorób przyzębia.

5. Maltańczyk

Maltańczyki mają skłonności do chorób zębów z powodu ich małej jamy ustnej i tendencji do zatrzymywania zębów mlecznych. W wyniku tego może dochodzić do gromadzenia się pozostałości jedzenia i rozwoju bakterii, co zwiększa ryzyko infekcji oraz problemów z dziąsłami.

6. Mops

Mops należy do ras brachycefalicznych, które charakteryzują się krótkimi i spłaszczonymi pyskami. Taka budowa prowadzi do nieprawidłowego ustawienia zębów i trudności w ich czyszczeniu, co zwiększa ryzyko chorób przyzębia.

7. Jamnik

Jamniki ze względu na specyficzną budowę pyska, który jest wąski i wydłużony, są szczególnie narażone na problemy z zębami. Tego typu anatomia sprzyja gromadzeniu się bakterii pomiędzy dziąsłem a zębem, co może prowadzić do powstawania kieszonek dziąsłowych. Są to patologicznie pogłębione przestrzenie między dziąsłem a zębem, które stwarzają idealne warunki dla rozwoju infekcji i chorób przyzębia.

8. Bichon frise

Psy rasy bichon frise są szczególnie narażone na problemy z zębami z powodu ich małej jamy ustnej i tendencji do zatrzymywania zębów mlecznych, co może prowadzić do nagromadzenia resztek pokarmowych i rozwoju bakterii, zwiększając ryzyko infekcji oraz chorób przyzębia.

9. Chart

Choroby zębów to jedne z najczęstszych problemów zdrowotnych u chartów, które wynikają głównie z ich anatomii – wydłużony i wąski kształt pyska. Z tego względu zęby u chartów są ściślej ułożone, co utrudnia ich czyszczenie, sprzyjając gromadzeniu się resztek pokarmowych i bakterii.

10. Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier king charles spaniel ma skłonność do problemów z zębami z powodu małej jamy ustnej oraz zatrzymywanie zębów mlecznych, co sprzyja gromadzeniu się kamienia nazębnego i infekcji.

Jak zadbać o zęby pupila?

Aby zapobiegać chorobom zębów u psa, należy regularnie dbać o higienę jamy ustnej pupila. Najskuteczniejszą metodą jest codzienne szczotkowanie zębów, używając specjalnej pasty do zębów dla psów i odpowiedniej szczoteczki.

Warto również pamiętać o regularnych wizytach u weterynarza, który przeprowadzi przegląd stomatologiczny i profesjonalne czyszczenie zębów, co pomoże usunąć kamień nazębny, zapobiegając próchnicy i chorobom dziąseł. Pamiętaj, że regularna troska o zęby psa to klucz do jego zdrowia i dobrego samopoczucia!