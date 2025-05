Zgodnie z zaleceniami American Kennel Club (AKC), większość zdrowych psów powinna być kąpana co 4–8 tygodni. Regularne kąpiele pomagają utrzymać skórę i sierść w dobrej kondycji, łagodzą podrażnienia oraz redukują nieprzyjemne zapachy. Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzać z częstotliwością kąpieli, ponieważ zbyt częste mycie pupila może prowadzić do nadmiernego przesuszenia i podrażnienia skóry.

Czynniki, które decydują o tym, jak często kąpać psa

1. Rasa i typ sierści

Psy o długiej i gęstej sierści, takie jak maltańczyk czy yorkshire terrier, wymagają częstszych kąpieli, zwłaszcza jeśli nie są regularnie szczotkowane. Z kolei czworonogi z krótszym włosiem, np. buldogi, mogą potrzebować kąpieli rzadziej. Rasy bezwłose, jak chiński grzywacz, powinny być kąpane co tydzień, ponieważ ich skóra nie ma ochrony w postaci sierści, co sprawia, że jest bardziej podatna na zanieczyszczenia.

2. Stan zdrowia skóry

3. Styl życia

Co stosować do kąpieli psa?

Kąpiąc czworonoga, należy używać wyłącznie szamponów przeznaczonych dla zwierząt . Produkty dedykowane ludziom mogą zawierać substancje chemiczne, mogące podrażnić skórę pupila, prowadząc do alergii, swędzenia, zaczerwienienia czy innych problemów dermatologicznych.

Jeśli zauważysz u swojego psa objawy takie jak swędzenie, zaczerwienienie skóry, nadmierne wypadanie sierści czy nieprzyjemny zapach, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Mogą to być oznaki problemów dermatologicznych wymagających pomocy specjalisty.

Jak kąpać psa, aby nie czuł stresu?

Niektóre psy , zwłaszcza te, które nie są przyzwyczajone do kąpieli, mogą czuć się zestresowane, a nawet przestraszone tym doświadczeniem. Dlatego warto zadbać o to, aby kąpiel przeprowadzić w sposób jak najmniej stresujący dla czworonoga, uwzględniając jego potrzeby i komfort. Ważne jest zachowanie spokoju i cierpliwości, ponieważ psy wyczuwają emocje swoich opiekunów.

Rozmawiaj z pupilem spokojnym głosem i staraj się go uspokoić. Możesz także położyć rękę na jego grzbiecie, aby poczuł się bezpiecznie. Pamiętaj, aby nie polewać psa wodą zbyt gwałtownie – zacznij od jego łapek, stopniowo przechodząc do reszty ciała. Staraj się unikać bezpośredniego polewania wodą głowy, ponieważ może to wywołać lęk.