8 najbardziej inteligentnych ras kotów. To prawdziwe mózgi wśród mruczków

Najinteligentniejsze rasy kotów wyróżniają się niezwykłą bystrością, zdolnością do szybkiego uczenia się i rozwiązywania problemów. Cechuje je duża towarzyskość, chęć do interakcji z ludźmi oraz innymi zwierzętami. Jakie rasy należą do tych najbystrzejszych?