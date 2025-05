1. Wędka dla kota

Potrzebne elementy:

Kijek – bambusowy kijek lub drewniany patyk Sznurek – najlepiej bawełniany lub jutowy, o długości około 1–1,5 metra Elementy do zawieszenia – piórka, filcowe rybki, dzwoneczek

Instrukcja wykonania:

Bezpieczeństwo:

2. Myszka z filcu

Potrzebne materiały:

Filc Igła i nici Wypełniacz (np. wata) Cienki sznurek (na ogon) Kocimiętka (opcjonalnie)

Instrukcja wykonania:

Rozpocznij od wycięcia ciała myszki z filcu. Możesz to zrobić, rysując na materiale kontur o owalnym lub łezkowatym kształcie. Wytnij dwa identyczne kawałki filcu, a następnie zszyj je ze sobą, zostawiając małą dziurkę na jednym końcu, aby móc ją wypełnić. Użyj igły i nici w odpowiednim kolorze. Jeśli chcesz, aby szwy były bardziej widoczne, możesz wybrać kontrastową nić (np. białą nitkę do szarego filcu). Pamiętaj, aby zszywać krawędzie w sposób, który zapewni trwałość i bezpieczeństwo zabawki.

Po zszyciu ciała myszki, wypełnij je wypełniaczem (np. watą), aby nadać mu miękkość i objętość. Upewnij się, że wypełniacz jest równomiernie rozmieszczony, żeby zabawka była przyjemna do zabawy i gryzienia. Kolejnym krokiem jest przymocowanie ogona. Utnij kawałek cienkiego sznurka o długości ok. 10–15 cm i przymocuj go do tylnej części myszki, zszywając go lub przyklejając (jeśli używasz kleju).