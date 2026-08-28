Rola psów w resocjalizacji więźniów Fot. Pezels / juliane Monari

Przykład Sabiny Stopik doskonale ukazuje, jak korzystny wpływ na osadzonego może mieć kontakt ze zwierzęciem. W jej przypadku obecność psa-terapeuty Rishki nie tylko pomogła jej uporać się z myślami samobójczymi i odnaleźć sens życia, ale również zmotywowała ją do nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych.

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Resocjalizacja więźniów z udziałem zwierząt, a szczególnie dogoterapia, to stosunkowo nowa forma oddziaływań penitencjarnych w Polsce. Pierwszy raz została zastosowana w Areszcie Śledczym w Hajnówce i ze względu na swoją skuteczność została włączona w struktury Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanego przez polskie więziennictwo. Zajęcia z udziałem zwierząt, takie jak dogoterapia, mają charakter edukacyjny i terapeutyczny. Wspomagają one również inne formy oddziaływań resocjalizacyjnych. W jednostkach penitencjarnych realizowany jest szeroki wachlarz tego typu programów.

Historia Sabiny Stopik: Została skazana na 15 lat więzienia za morderstwo

Sabina Stopik po raz pierwszy trafiła do więzienia za pobicie swojego szwagra, który był policjantem. Została warunkowo zwolniona w 2007 roku, jednak nie cieszyła się zbyt długo wolnością. Jak sama opowiadała, pewnego dnia wyszła do sklepu, by kupić papierosy dla swojego kolegi. Po powrocie znalazła go martwego w jego mieszkaniu, z nożem wbitym w klatkę piersiową. Na miejsce szybko przybyli ratownicy medyczni i policjanci. Sabina, nie mając telefonu, polegała na sąsiadach, którzy wezwali pomoc.

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Policjanci przesłuchiwali kobietę, pytając o osoby, które przebywały w mieszkaniu, ich imiona, nazwiska oraz godziny wejść i wyjść. Ostatecznie, mimo braku dowodów takich jak odciski palców czy motywu, została skazana na 15 lat więzienia w procesie poszlakowym. Sabina utrzymywała, że jest niewinna i nie zgadzała się z wyrokiem. Po kilku próbach samobójczych, kobieta otrzymała zgodę na kontakt z psami w ramach dogoterapii w pobliskim schronisku. Początkowo Sabina dostawała przepustki do przytuliska, gdzie opiekowała się czworonogami i sprzątała ich kojce.

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Suczka Rishka uratowała Sabinie życie

Psi terapeuta uznał, że Sabinie może pomóc tylko stały kontakt z psem i w 2015 roku, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Sprawiedliwości, sądu, sanepidu i dyrekcji więzienia, Sabinie przydzielono roczną suczkę owczarka środkowoazjatyckiego, Rishkę. Dla psa zbudowano kojec przy spacerniaku, a Sabina miała kontakt z czworonogiem w ramach programu resocjalizacji z zakresu dogoterapii. Rishka odegrała kluczową rolę w życiu Sabiny Stopik podczas jej pobytu w więzieniu, pomagając jej zarówno emocjonalnie, jak i praktycznie.

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Dzięki obecności psa Sabina przezwyciężyła myśli samobójcze, znalazła poczucie celu i wsparcie emocjonalne w trudnym środowisku więziennym. Rishka zmotywowała ją do rozwoju, co zaowocowało zdobyciem czterech certyfikatów w dogoterapii. Ponadto udział w programie resocjalizacyjnym z elementami dogoterapii umożliwił Sabinie kontakt ze światem zewnętrznym i rozwijanie umiejętności społecznych. Obecność Rishki nie tylko uratowała życie kobiety, ale także pomogła jej zmienić je na lepsze i przygotować się na nowe wyzwania po wyjściu na wolność.

Owczarek środkowoazjatycki zdjęcie poglądowe: East News / East News Poland

Wpływ psów na resocjalizację więźniów

Psy odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie resocjalizacji więźniów, wspierając ich rozwój emocjonalny, społeczny oraz psychologiczny. Udział czworonogów w programach resocjalizacyjnych, często określanych mianem dogoterapii, przynosi wiele korzyści zarówno skazanym, jak i samym zwierzętom.

Wsparcie emocjonalne i redukcja stresu

Kontakt z psem daje więźniom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, co pozwala złagodzić skutki izolacji oraz samotności. Bliskość zwierzęcia pomaga zmniejszyć napięcie emocjonalne i łagodzić negatywne emocje, takie jak frustracja czy złość.

Rozwój odpowiedzialności i empatii

Opieka nad psem wymaga zaangażowania i systematyczności, co pomaga więźniom uczyć się odpowiedzialności. Budowanie relacji ze zwierzęciem rozwija empatię, której często brakuje osobom odbywającym karę za przestępstwa.

Poczucie sensu i motywacja do zmiany

Dla wielu więźniów opieka nad psem staje się motywacją do poprawy. Codzienne obowiązki związane ze zwierzęciem nadają rytm ich życiu i sprawiają, że czują się potrzebni. Szczególnie w programach, gdzie psy są szkolone na pomocników dla osób niepełnosprawnych, więźniowie widzą, że ich praca ma realne znaczenie.

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Poprawa kondycji psychicznej

Przebywanie z psem wpływa pozytywnie na psychikę – zmniejsza poziom stresu i napięcia, a także pomaga w radzeniu sobie z depresją. Kontakt ze zwierzęciem stymuluje wydzielanie oksytocyny, hormonu odpowiedzialnego za poczucie szczęścia i więzi.

Psy odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie resocjalizacji więźniów Fot. Pexels / MART PRODUCTION

Lepsze umiejętności społeczne

Praca z psami często odbywa się w grupach, co sprzyja rozwijaniu zdolności komunikacyjnych i współpracy z innymi. Więźniowie uczą się budowania pozytywnych relacji, co jest niezwykle ważne w ich późniejszej reintegracji z otoczeniem.

Przygotowanie zawodowe

W programach szkoleniowych więźniowie nabywają praktycznych umiejętności, takich jak tresura psów, pielęgnacja zwierząt czy podstawowa opieka weterynaryjna. Dzięki temu mogą łatwiej odnaleźć się na rynku pracy po zakończeniu wyroku.

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Zmniejszenie ryzyka powrotu do przestępstwa

Uczestnictwo w programach resocjalizacyjnych z udziałem psów przyczynia się do zmniejszenia recydywy. Więźniowie stają się bardziej zrównoważeni emocjonalnie i lepiej przygotowani do życia poza zakładem karnym.

Psy w procesie resocjalizacji nie tylko wspierają więźniów w ich przemianie, ale także stają się mostem łączącym ich z otoczeniem. Dzięki nim więźniowie mają większą szansę na odnalezienie się w społeczeństwie po odbyciu kary i rozpoczęcie nowego życia na lepszych zasadach.

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