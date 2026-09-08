Jak sobie radzić z nadpobudliwym psem? Fot. Pexels / Gili Pup

Niektóre psy mają trudności z kontrolowaniem swojej nadpobudliwości, co może prowadzić do problematycznych zachowań, takich jak ucieczki, skakanie na domowników, niszczenie rzeczy czy nadmierne szczekanie. Choć nadpobudliwość jest wyzwaniem, odpowiednie metody wychowawcze, cierpliwość i konsekwencja mogą pomóc w uspokojeniu czworonoga. Przedstawimy sprawdzone sposoby, jak poradzić sobie z nadpobudliwym psem i poprawić jakość waszego wspólnego życia.

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Skąd się może brać nadpobudliwość u psa?

Nadpobudliwość u psa może mieć wiele różnych przyczyn, które zależą od jego wieku, temperamentu, rasy oraz doświadczeń życiowych. Nadpobudliwość jest naturalnym zachowaniem u szczeniąt, które mają mnóstwo energii, ale jeszcze nie potrafią jej kontrolować.

Ponadto niektóre rasy, takie jak Border Collie czy Jack Russell Terrier, charakteryzują się wyjątkową aktywnością i mogą być bardziej podatne na nadpobudliwość, jeśli nie zapewni się im odpowiedniej stymulacji fizycznej, intelektualnej oraz właściwego szkolenia. Często objawy nadpobudliwości są wynikiem kilku czynników działających jednocześnie. Oto najczęstsze z nich:

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1. Nuda i brak stymulacji

Często nadpobudliwość wynika z braku zainteresowania ze strony opiekuna oraz niedostatecznej ilości aktywności fizycznej. Gdy pies jest pozbawiony wystarczającej dawki ruchu, staje się znudzony, co może prowadzić do niszczenia rzeczy, prób ucieczki, a także nadmiernej ekscytacji podczas zabawy, np. skakania na domowników.

2. Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb

Psy potrzebują nie tylko jedzenia, snu i spacerów, ale także kontaktów z ludźmi i innymi zwierzętami, eksploracji otoczenia, węszenia i gryzienia. Kiedy potrzeby te nie są realizowane, pupil może stać się niespokojny, co prowadzi do nadpobudliwości.

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3. Niewłaściwe wychowanie i brak konsekwencji

Czworonogi, które nie miały odpowiedniego wychowania lub których opiekunowie nie stosowali konsekwentnych zasad, mogą przejawiać nadmierną energię, gdyż nie zostały nauczone, jak kontrolować swoje zachowanie.

4. Problemy zdrowotne

Czasami nadpobudliwość może być związana z problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby neurologiczne czy zaburzenia hormonalne. Zanim zdecydujemy się na metody wychowawcze, warto skonsultować się z weterynarzem, aby wykluczyć medyczne przyczyny nadpobudliwości.

Jak sobie poradzić z nadpobudliwością u psa?

Nadpobudliwość u psa to nie wyrok. Istnieją sposoby, które mogą pomóc uspokoić czworonoga i poprawić jego zachowanie. Kluczowym elementem jest cierpliwość, konsekwencja i dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb pupila. Oto kluczowe metody:

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1. Zwiększenie aktywności fizycznej

Jeśli twój pies jest nadpobudliwy, jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, jest zapewnienie mu odpowiedniego wysiłku fizycznego. Zbyt dużo energii skumulowanej w ciele czworonoga może prowadzić do niekontrolowanych zachowań. Regularne spacery, zabawy w ogrodzie, aportowanie, bieganie czy wędrówki po lesie pomogą pupilowi rozładować nadmiar energii.

Można także spuścić psa ze smyczy w bezpiecznym, ogrodzonym miejscu, z dala od ruchliwej ulicy, aby mógł się swobodnie wybiegać, pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla innych osób czy zwierząt. Pamiętaj, że każdy pies ma swoje indywidualne potrzeby. Odpowiednia ilość ruchu zależy od wieku czworonoga, jego rasy oraz stanu zdrowia.

Regularne spacery i zabawy w ogrodzie pomogą pupilowi rozładować nadmiar energii Fot. Pexels / Barnabas Davoti

2. Zabawki umysłowe i interaktywne

Nadpobudliwość u psa często wynika z nudy. Czworonogi, które nie są odpowiednio stymulowane umysłowo, często starają się znaleźć sposób na rozładowanie swojej energii w sposób, który może być problematyczny dla opiekunów. Dlatego warto zadbać o zabawki, które angażują umysł pupila. Zabawki interaktywne, maty węchowe czy zabawy z ukrywaniem przysmaków mogą pomóc psu w rozładowaniu nadpobudliwości. Zwiększają one poziom zaangażowania czworonoga w rozwiązywanie problemów i dają mu poczucie spełnienia.

3. Regularny trening posłuszeństwa

Kolejnym krokiem w radzeniu sobie z nadpobudliwością czworonoga jest nauka psa posłuszeństwa. Opiekun, który potrafi wyznaczać jasne zasady i konsekwentnie je egzekwować, daje pupilowi poczucie bezpieczeństwa i porządku. Trening powinien być systematyczny, zaczynając od podstawowych komend, takich jak "siad", "leżeć" czy "zostań". Dobre nawyki dobrze jest budować od samego początku. Jeśli twój pies jest starszy, również warto zacząć naukę, ale pamiętaj, że może to wymagać więcej czasu i cierpliwości.

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Używaj pozytywnych metod w treningu, takich jak nagradzanie smakołykami czy pochwałami, aby zachęcić psa do poprawnego zachowania. Nie krzycz i nie stosuj kar wobec swojego pupila, ponieważ takie podejście może tylko prowadzić do stresu, lęku i pogorszenia relacji z pupilem. Zamiast tego postaw na pozytywne wzmocnienia, nagradzając czworonoga za właściwe zachowanie i konsekwentnie ucząc go pożądanych reakcji.

4. Zapewnienie psu odpowiedniego miejsca do odpoczynku

Czasami nadpobudliwość u czworonoga wynika z braku przestrzeni, gdzie pies może się uspokoić i odpocząć. Warto stworzyć pupilowi miejsce, w którym będzie mógł się zrelaksować. Może to być legowisko w cichym kącie, z dala od domowego zgiełku. Ważne, aby pies miał miejsce, które będzie kojarzyć z odpoczynkiem i bezpieczeństwem. Dla czworonoga ważne jest również, aby przestrzegać rytmu dnia – regularne godziny karmienia, spacerów i snu pomagają mu w wypracowaniu zdrowych nawyków.

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5. Zarządzanie stresem

Jeśli pies wykazuje nadpobudliwość z powodu stresu, warto spróbować metod, które pomogą mu się uspokoić. Czworonoga mogą stresować m.in. hałasy, zmiana otoczenia, obecność obcych ludzi czy innych zwierząt. Wówczas możesz zastosować techniki relaksacyjne, takie jak ćwiczenia oddechowe (np. spokojne siedzenie i delikatne głaskanie psa), które pomogą pupilowi w redukcji napięcia.

Pamiętaj, że psy często przejmują nastrój opiekuna. Jeśli jesteś zestresowany lub zniecierpliwiony, twój pupil może wyczuwać te emocje i reagować na nie jeszcze bardziej nadpobudliwie. Dlatego tak ważne jest, aby zachować spokój i opanowanie. Jeżeli pies zaczyna być nadmiernie pobudzony, staraj się nie reagować gwałtownie – zamiast tego daj mu czas na uspokojenie się, nagradzając za spokojne zachowanie.

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Spokojne siedzenie i delikatne głaskanie psa pomogą pupilowi w redukcji napięcia Fot. Pexels / Zen Chung

Zrozumienie przyczyn nadpobudliwości u psa jest kluczem do skutecznego radzenia sobie z tym problemem. Często rozwiązaniem jest zapewnienie pupilowi odpowiedniej ilości aktywności fizycznej i psychicznej, konsekwentne wychowanie, a w niektórych przypadkach konsultacja z weterynarzem w celu wykluczenia przyczyn medycznych.

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