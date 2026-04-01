Fot. materiały prasowe

Rodzinne ciepło, wspólnie spędzone chwile i tradycyjne potrawy – to esencja Wielkanocy. Chcemy, aby w tej radości uczestniczyli wszyscy członkowie rodziny, także nasi czworonożni przyjaciele. Jednak świąteczny stół kryje wiele pułapek dla ciekawskich nosów i łap. Odpowiedzialna opieka to klucz do sukcesu. Sprawdź, co musisz wiedzieć, aby tegoroczne święta były źródłem wyłącznie pozytywnych wspomnień dla całej Waszej rodziny.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Żywienie psów i kotów powinno być zawsze dopasowane do ich naturalnych potrzeb. Podawanie im jedzenia przeznaczonego dla ludzi może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet do poważnych zatruć. W okresie świąt liczba takich incydentów może rosnąć, co często wynika z dzielenia się z pupilami potrawami ze stołu.

– Ludzie i zwierzęta mają zupełnie inne potrzeby żywieniowe, dlatego jedzenie z naszego stołu nie jest odpowiednie dla naszych czworonożnych pupili. Wiele popularnych potraw zawiera składniki, które mogą być dla nich szkodliwe, a nawet toksyczne. W okresie świąt, gdy wokół jest więcej jedzenia i gości, szczególnie ważne jest zachowanie czujności i unikanie częstowania zwierząt ludzkimi przysmakami – mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

REKLAMA

Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska. / fot. materiały prasowe

Z tego względu podczas wielkanocnych spotkań z udziałem psów i kotów warto mieć świadomość, jakie produkty mogą stanowić dla nich zagrożenie:

Czekolada i świąteczne wypieki – nie dla zwierząt

Świąteczne słodkości, takie jak czekoladowe jajka i zajączki czy tradycyjne wypieki – m.in. mazurki, serniki i babki – są nieodłączną częścią Wielkanocy. Niestety, mogą one stanowić poważne niebezpieczeństwo dla zwierząt. Czekolada zawiera teobrominę, która działa na nie toksycznie – jej spożycie może wywołać m.in. wymioty, drgawki, a w poważniejszych przypadkach nawet doprowadzić do niewydolności nerek i zagrożenia życia. Równie nieodpowiednie są składniki często obecne w ciastach i deserach, takie jak rodzynki, winogrona, kakao, polewy do ciast, orzechy makadamia czy ksylitol – wszystkie one są szkodliwe dla czworonogów.

REKLAMA

Tłuste mięsa, cebulę, czosnek, szczypiorek – trzymaj je z dala od pupila

Świąteczne mięsa, kiełbasy i pasztety są często ciężkostrawne i bogate w tłuszcze. Ich spożycie przez zwierzę może prowadzić do zaburzeń trawienia, a w skrajnych przypadkach do zapalenia trzustki. Dodatkowo podawanie kości wiąże się z ryzykiem uszkodzeń jamy ustnej (np. zębów czy dziąseł) oraz niedrożności jelit. Na wielkanocnym stole nie brakuje także potraw doprawionych czosnkiem i cebulą, które dla zwierząt są nieodpowiednie.

Fot. materiały prasowe

– Cebula, czosnek, a także szczypiorek są szkodliwe zarówno świeże, jak i ugotowane czy suszone. Po zjedzeniu tych warzyw dochodzi do uwolnienia w przewodzie pokarmowym toksycznych substancji (dwusiarczków), które mają bardzo silne działanie utleniające, powodujące uszkodzenie krwinek czerwonych i hemoglobiny, co może prowadzić do anemii. Mogą pojawić się także wymioty, biegunka, żółtaczka, a nawet niewydolność nerek. Jeśli podejrzewamy, że nasz pupil zjadł coś nieodpowiedniego, nie warto czekać na rozwój objawów – najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybszy kontakt z lekarzem weterynarii, który oceni sytuację i wskaże dalsze postępowanie – tłumaczy Marzena Ignaczak.

REKLAMA

Zbilansowana dieta podstawą zdrowia pupila

Choć święta sprzyjają odstępstwom od codzienności, w przypadku zwierząt kluczowa jest konsekwencja. Dieta pupila powinna pozostać niezmienna – kompletna, zbilansowana i dostosowana do jego potrzeb gatunkowych, wieku, wagi oraz poziomu aktywności.

Fot. materiały prasowe

– Potrzeby żywieniowe ludzi i zwierząt znacząco się różnią, podobnie jak wymagania samych psów i kotów. Dlatego tak ważne jest, by dieta pupila była odpowiednio dopasowana i niezmienna. Stały skład posiłków, właściwe proporcje składników odżywczych oraz regularność karmienia mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i samopoczucia zwierząt – również w czasie świąt. Prawidłowo zbilansowana dieta powinna dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Psy powinny otrzymywać posiłki 2–3 razy dziennie o stałych porach, natomiast koty potrzebują mniejszych porcji podawanych kilka razy dziennie – dodaje Marzena Ignaczak.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"