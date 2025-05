Fot. materiały prasowe

Ukazanie prawdy o zawodzie lekarza weterynarii

Kampania „Oblicza weterynarii” stawia na autentyczność i szczerość. Poprzez serie filmów, których bohaterami są lekarze weterynarii, pokazujemy, z czym mierzą się każdego dnia. Dzięki tym opowieściom dowiadujemy się, jak wiele emocji towarzyszy ich codziennej pracy, jak ogromną odpowiedzialność ponoszą za zdrowie i życie zwierząt oraz jak często muszą zmagać się z wyczerpaniem psychicznym.

„Bycie lekarzem weterynarii to misja, która daje satysfakcję, ale nie można zapominać o tym, jak duży ciężar emocjonalny niesie ten zawód” – mówi Magda Firlej-Oliwa, jeden z lekarzy, którzy uczestniczą w kampanii. „Codziennie staję przed trudnymi decyzjami, które nie zawsze są łatwe do podjęcia. Odpowiadam, nie tylko za zdrowie zwierząt, ale i za emocje ich właścicieli” – dodaje Michał Barczykowski, kolejny uczestnik kampanii.

Emocjonalne obciążenie w pracy

Lekarze weterynarii to grupa zawodowa, która zmaga się nie tylko z wieloma wyzwaniami związanymi z leczeniem zwierząt, ale także presją emocjonalną wynikającą z kontaktu z właścicielami. Z badania przeprowadzonego przez Brit Veterinary Diet we współpracy z Vethink Academy, wynika, że 62% lekarzy weterynarii doświadcza wyczerpania psychicznego, a aż 82% doświadcza nieuzasadnionej krytyki ze strony opiekunów zwierząt. Co więcej, niemal co 2. lekarz (44%) zmaga się z ogromnym stresem związanym z decyzją o eutanazji zwierząt, szczególnie gdy właściciele nie mają wystarczających środków na leczenie. Zawód ten wymaga nie tylko umiejętności medycznych, ale także dużej odporności emocjonalnej.

Jak wspierać lekarzy weterynarii?

Kampania „Oblicza weterynarii” to zaproszenie do zrozumienia trudnej rzeczywistości, w jakiej funkcjonują lekarze weterynarii. Dzięki autentycznym historiom chcemy pokazać, jak ważne jest, by społeczeństwo bardziej empatyzowało z lekarzami, którzy codziennie dbają o zdrowie i życie naszych pupili, podejmują trudne decyzje i stawiają czoła wyzwaniom niewidocznym na co dzień – mówi lek. wet., senior brand manager marki Brit Ewelina Pawlińska.

Każde wsparcie, każda pozytywna opinia czy słowo docenienia mają ogromną moc. Opuszczając gabinet weterynaryjny, wystarczy okazać sympatię, zrozumienie i zaufanie, że lekarz naszego zwierzaka robi wszystko, co w jego mocy, żeby mu pomóc. Dzięki tym prostym gestom możemy pomóc poprawić samopoczucie lekarza weterynarii i sprawić, by jego praca była lżejsza emocjonalnie. To mały gest, który może zrobić wielką różnicę zarówno dla niego, jak i dla naszych ukochanych zwierząt.

Zachęcamy do odwiedzenia strony obliczaweterynarii.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej kampanii oraz o tym, jak możemy wspierać lekarzy weterynarii w ich trudnej pracy.