Jaka kara grozi za pozostawienie psa samego pod sklepem?

Jeśli nie zachowasz należytych środków ostrożności przy opiece nad psem (a pozostawienie go samego pod sklepem może być za to uznane), możesz zostać ukarany mandatem w wysokości od 50 do 250 zł. W przypadku, gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych, grzywna może wzrosnąć nawet do 500 zł. Warto pamiętać, że odpowiedzialność ponosi nie tylko właściciel, ale każda osoba, która w danym momencie opiekuje się zwierzęciem.